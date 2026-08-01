Авиакомпания «Белавиа» введет дополнительные рейсы в сентябре — они будут выполняться по вторникам: 1, 15, 22 и 29 числа, сообщает пресс-служба национального перевозчика.

Это решение позволит пассажирам гибко планировать поездки и выбирать наиболее удобные даты для путешествий.

Полеты будут выполняться по следующему графику: вылет из Минска запланирован на 03:50 с прибытием в Тель-Авив в 10:20. В обратном направлении самолет отправится в 11:20 и приземлится в белорусской столице в 18:10. Полное и актуальное расписание рейсов уже доступно на официальном сайте перевозчика.

Увеличение числа полетов стало ответом на высокий спрос со стороны путешественников. Как отметили в пресс-службе авиакомпании, за этим решением стоит продолжительная работа, включавшая поиск оптимальных вариантов и переговоры с партнерами. В результате у пассажиров появилось еще четыре дополнительных повода посетить Израиль в начале осени.