|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.08.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
БЕЛАВИА ЗАПУСКАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЙСЫ МЕЖДУ МИНСКОМ И ТЕЛЬ-АВИВОМ В СЕНТЯБРЕ
13:13 13.08.2026
Авиакомпания «Белавиа» введет дополнительные рейсы в сентябре — они будут выполняться по вторникам: 1, 15, 22 и 29 числа, сообщает пресс-служба национального перевозчика.
Это решение позволит пассажирам гибко планировать поездки и выбирать наиболее удобные даты для путешествий.
Полеты будут выполняться по следующему графику: вылет из Минска запланирован на 03:50 с прибытием в Тель-Авив в 10:20. В обратном направлении самолет отправится в 11:20 и приземлится в белорусской столице в 18:10. Полное и актуальное расписание рейсов уже доступно на официальном сайте перевозчика.
Увеличение числа полетов стало ответом на высокий спрос со стороны путешественников. Как отметили в пресс-службе авиакомпании, за этим решением стоит продолжительная работа, включавшая поиск оптимальных вариантов и переговоры с партнерами. В результате у пассажиров появилось еще четыре дополнительных повода посетить Израиль в начале осени.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.08.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 13.08.2026
Курсы в банках
на 13.08.2026
Конвертация в банках
на 13.08.2026
Финансовая информация
в свободном доступе