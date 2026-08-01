ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.08.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БЕЛАВИА ЗАПУСКАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЙСЫ МЕЖДУ МИНСКОМ И ТЕЛЬ-АВИВОМ В СЕНТЯБРЕ


13:13 13.08.2026

Авиакомпания «Белавиа» введет дополнительные рейсы в сентябре — они будут выполняться по вторникам: 1, 15, 22 и 29 числа, сообщает пресс-служба национального перевозчика.

Это решение позволит пассажирам гибко планировать поездки и выбирать наиболее удобные даты для путешествий.

Полеты будут выполняться по следующему графику: вылет из Минска запланирован на 03:50 с прибытием в Тель-Авив в 10:20. В обратном направлении самолет отправится в 11:20 и приземлится в белорусской столице в 18:10. Полное и актуальное расписание рейсов уже доступно на официальном сайте перевозчика.

Увеличение числа полетов стало ответом на высокий спрос со стороны путешественников. Как отметили в пресс-службе авиакомпании, за этим решением стоит продолжительная работа, включавшая поиск оптимальных вариантов и переговоры с партнерами. В результате у пассажиров появилось еще четыре дополнительных повода посетить Израиль в начале осени.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.08.2026
валюта курс
EUR 3.4337
USD 2.9770
RUB 3.5869
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.08.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4290 +0.0106
USD 2.9770 +0.0206
RUB 3.5869 -0.0191
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4250 3.4300
USD 2.9700 2.9740
RUB 3.5020 3.5290
подробнее

Конвертация в банках
на 13.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1545 1.1565
EUR/RUB 97.1000 97.7000
USD/RUB 84.1000 84.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line