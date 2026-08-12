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Экономика РБ


МАРТ ОБНОВИЛ СПИСОК ПОСТАВЩИКОВ, ВРЕМЕННО НЕ ДОПУСКАЕМЫХ К ГОСЗАКУПКАМ


12:58 13.08.2026

Министерством антимонопольного регулирования и торговли обновлен список поставщиков, временно не допускаемых к государственным закупкам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, сроком на два года в Список поставщиков, временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок, включены 8 субъектов:

ООО «ПРОФКОН» (по заявлению УО «Белорусский государственный технологический университет»);

ООО «СанСтройИнвест» (УО «Могилевский государственный областной институт развития образования»);

СООО «Арвитфуд» (ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента ООО «Мастерская ручной работы» (Брестского облисполкома);

ООО «ДОМАНСКИЙ» (Копыльского райисполкома);

ЧУП «РазладовКомпани» (Учреждения по хранению материальных ценностей «ЗАПАДНЫЙ» МЧС);

ЧТУП «БелТоргХолод» (УО «Могилевский государственный ордена Трудового Красного Знамени агролесотехнический колледж имени К.П.Орловского»);

ООО «Технополюс плюс» (УО «Кобринский государственный политехнический колледж»).

Сейчас в Списке – 288 организаций.
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