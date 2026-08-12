Экономика РБ

МАРТ ОБНОВИЛ СПИСОК ПОСТАВЩИКОВ, ВРЕМЕННО НЕ ДОПУСКАЕМЫХ К ГОСЗАКУПКАМ

12:58 13.08.2026 Министерством антимонопольного регулирования и торговли обновлен список поставщиков, временно не допускаемых к государственным закупкам. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, сроком на два года в Список поставщиков, временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок, включены 8 субъектов: ООО «ПРОФКОН» (по заявлению УО «Белорусский государственный технологический университет»); ООО «СанСтройИнвест» (УО «Могилевский государственный областной институт развития образования»); СООО «Арвитфуд» (ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента ООО «Мастерская ручной работы» (Брестского облисполкома); ООО «ДОМАНСКИЙ» (Копыльского райисполкома); ЧУП «РазладовКомпани» (Учреждения по хранению материальных ценностей «ЗАПАДНЫЙ» МЧС); ЧТУП «БелТоргХолод» (УО «Могилевский государственный ордена Трудового Красного Знамени агролесотехнический колледж имени К.П.Орловского»); ООО «Технополюс плюс» (УО «Кобринский государственный политехнический колледж»). Сейчас в Списке – 288 организаций.