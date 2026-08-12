Экономика РБ

ГОСКОМВОЕНПРОМ ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЙ МОЩНЫЙ ПРОЦЕССОРНЫЙ МОДУЛЬ ВМР-755

11:33 13.08.2026 ОАО «НИИЭВМ» продолжает активное развитие отечественной элементной базы. Разработанный предприятием процессорный модуль ВМР-755 значительно расширяет функционал и производительность вычислительных систем, построенных на базе стандарта CPCI 3U. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госкомвоенпрома, ключевые возможности нового процессорного модуля ВМР-755 включают в себя: передовые процессоры: поддержка современных модулей COM Express Type 6 Basic и Type 6 Compact на базе процессоров Intel Core i7, Core i9 и Xeon; Развитая периферия: расширенный набор интерфейсов, включая HDMI/DVI, VGA, USB 2.0/3.0, Ethernet, RS-232, SATA и M.2; Информационная безопасность: возможность установки модуля доверенной загрузки и защиты от несанкционированного доступа ПАК «Соболь»; Устойчивость к внешним факторам: стабильная работа в широком диапазоне температур от -40 °С до +55 °С. Модуль ВМР-755 позволяет нарастить вычислительные мощности систем на базе проверенного стандарта CPCI, обеспечивая применение современных процессорных решений и гарантируя высокую надежность и полную адаптацию к требованиям перспективных автоматизированных комплексов.