В Алма-Ате состоялась встреча министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрия Горлова с представителями торговых компаний Республики Казахстан в рамках предстоящего заседания Совета по агропромышленной политике ЕАЭС.

Как сообщает пресс-служба Минсельхозпрода, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двусторонней торговли в агропромышленном комплексе, были заключены контракты и соглашения.

Казахстан входит в число ключевых внешнеторговых партнеров Беларуси на пространстве СНГ, и взаимодействие в аграрной сфере последовательно демонстрирует позитивную динамику.

Белорусская сторона подтвердила готовность наращивать поставки широкого ассортимента продовольственных товаров, который традиционно пользуется спросом на казахстанском рынке. В числе ключевых позиций — сыры, сухое обезжиренное молоко, сливочное масло, говядина, колбасные изделия и другая мясная продукция, мясо и пищевые субпродукты птицы, а также сахар. Представители белорусского агропромышленного комплекса подчеркивают значительный потенциал для совместной работы и готовы расширять продуктовую линейку с учетом потребностей казахстанских партнеров.

Программа встречи также включала визиты, позволившие стороне изучить передовой опыт казахстанских коллег.

В составе белорусской делегации — руководители крупнейших молокоперерабатывающих предприятий страны: ОАО «Слуцкий сыродельный завод», ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», «Сморгонские молочные продукты», филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», «Новогрудские Дары», филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат».

Делегации стран — членов ЕАЭС возглавили Министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сахаров, Министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян и Заместитель министра сельскохозяйственного джихада Ирана Акбар Фатхи.

Участники посетили производство мороженого, современный тепличный комплекс, а также побывали на винограднике и винодельне, где были презентованы белорусские сыры.