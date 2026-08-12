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Экономика РБ
ЦИФРОВИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ СТАЛИ ГЛАВНЫМИ ИТОГАМИ РАБОТЫ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ В 2026 ГОДУ
11:04 13.08.2026
Сегодня сеть почтовой связи страны насчитывает более 3 900 объектов почтовой связи, из них 71% объектов расположены в сельской местности. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе Минсвязи и информатизации.
Услуги почтовой связи общего пользования по пересылке почтовых отправлений, приему подписки на печатные средства массовой информации и их доставке на основании лицензии оказывают 28 операторов почтовой связи.
Среди успешно реализованных за последние годы инновационных проектов в сфере цифровизации услуг почтовой связи можно выделить следующие:
сервис «Мобильный почтальон» позволяет пользователям получить широкий спектр услуг почтовой связи, банковских и других услуг вне объекта почтовой связи. За первое полугодие 2026 года посредством сервиса оказано более 11,8 млн. услуг;
почтоматы повышают уровень обслуживания пользователей и сокращают их время ожидания при получении почтовых отправлений. Сеть почтоматов страны составляет более 238 единиц;
QR box является устройством самообслуживания, позволяющим оформить и оплатить пересылку почтового отправления в личном кабинете и отправить его в объекте на устройстве путем сканирования QR-кода. За первое полугодие 2026 года посредством QR box отправлено более 110,7 тыс. почтовых отправлений.
С ноября 2025 года национальным оператором почтовой связи внедрен в промышленную эксплуатацию собственный маркетплейс «POST MARKET», в том числе для продвижения товаров белорусских производителей. На площадке размещено более 31,5 тыс. товаров.
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