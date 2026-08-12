В Национальном пресс-центре состоялась пресс-конференция, посвящённая итогам основного этапа приёмной кампании в учреждения высшего образования в 2026 году, передает Минобразования.

По словам первого заместителя министра образования Беларуси Александра Бахановича, вступительная кампания прошла организованно, в полном соответствии с Правилами приёма и иными нормативными правовыми актами, а для абитуриентов были созданы максимально комфортные условия. Важнейшим результатом стало 100-процентное выполнение плана приёма в вузы страны, что делает кампанию 2026 года самой успешной за последние годы.

В целом студентами уже стали 46,7 тыс. человек: из них 32 тыс. зачислены за счёт средств бюджета, а 14,7 тыс. – на платной основе. Кроме того, сверх плана на платные места зачислено 1,5 тыс. студентов (спортсмены, граждане СНГ и поступившие для получения второго высшего образования).

Александр Баханович отметил, что структура приёма в вузы сегодня полностью соответствует структуре национальной экономики: каждый четвёртый поступивший – это будущий инженер, каждый десятый – педагог, медик или работник АПК.

Если раньше лидировали классические IT-направления, то сегодня абитуриенты всё чаще выбирают специальности, связанные с технологиями искусственного интеллекта и архитектурой нейросетей. Это подтверждается высокими проходными баллами (380-395) во всех вузах.

Меры, принимаемые на государственном уровне по поддержке тружеников села и работников АПК, позволили значительно повысить престиж и популярность аграрных профессий. Приём в сельскохозяйственные вузы был увеличен на 350 человек и выполнен в полном объёме. Рост популярности инженерных специальностей стал результатом системной работы по реализации концепции развития инженерного образования, тесного взаимодействия образования с реальным сектором экономики, развития инженерных классов в школах и центров компетенций в вузах.

Отмечен высокий интерес к педагогическим специальностям. В БГПУ им. М. Танка конкурс на «Природоведческое образование» составил 8,8 человека на место, а практически каждый третий зачисленный набрал более 300 баллов.

В этом году зачислено 5,8 тыс. целевиков (практически каждый пятый бюджетник дневной формы). Наибольшее количество – по медицинским, педагогическим и инженерным специальностям.

Стабильно высоким остаётся количество зачисленных без вступительных испытаний и вне конкурса. В этом году таких ребят (победителей международных и республиканских олимпиад и конкурсов, медалистов, обладателей дипломов колледжей с отличием, лучших выпускников Национального детского технопарка) зачислено почти 7 тысяч.

Отдельное внимание уделено цифровизации процесса. Второй год подряд абитуриенты могли сделать предварительную запись для подачи документов через личные кабинеты на сайте РИКЗ. Этой удобной опцией воспользовались более 22 тыс. человек (для сравнения: в 2025 году – 15 тыс.), что обеспечило равномерную работу приёмных комиссий.

Кроме того, для получения среднего специального образования планируется принять 38,9 тыс. человек (31,4 тыс. – на бюджет). Высокие конкурсы сложились на специальности в области дизайна, IT, медицинской, педагогической и инженерной направленности. Для выпускников, имеющих общее среднее или профессионально-техническое образование, приём документов на бюджетные места завершился 11 августа; на платные места приём документов продолжается по 15 августа.

Для получения профессионально-технического образования планируется принять 29 тыс. человек. Приём документов продлится по 23 августа, на данный момент заявления подали 23,1 тыс. абитуриентов.

Высокие результаты стали следствием системной работы всех заинтересованных: от проведения профориентации и информирования до организации приёма и тесного взаимодействия образования с реальным сектором экономики.

Справочно: приём в сельскохозяйственные вузы на заочную форму обучения будет проведён в ноябре-декабре. Планируется принять около 2,5 тыс. абитуриентов, в т. ч. около 1,2 тыс. – на бюджет.