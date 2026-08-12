На заводе «Белджи» в Жодино продолжается строительство двух новых цехов. На площадке — ответственный этап: строители заливают фундамент под уникальное оборудование.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минстройархитектуры и строительства, речь о прессе весом 500 тонн. Это сердце будущего цеха штамповки, где будут производить крупногабаритные элементы кузова автомобилей. Такое оборудование требует особого основания — монолитной плиты объемом 500 кубометров бетона и армированной конструкции из 60 тонн металла.

Новый цех штамповки — ключевой элемент масштабной модернизации «Белджи». Именно здесь будут производиться двери, крылья, капоты, боковины и крыши для автомобилей отечественного бренда.

Напомним, работы по строительству новых цехов ведут специалисты ПРОМТЕХМОНТАЖА и СТРОЙТРЕСТА №2, дочерних предприятий холдинга.

Ввод цеха в эксплуатацию запланирован на октябрь 2027 года. Проект — важный шаг в укреплении технологического суверенитета страны и развитии национального автопрома.