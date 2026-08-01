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Экономика РБ
ЗА ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ КГК ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ МЯСНОЙ ЛАВКИ В БЕРЕЗИНО
15:49 12.08.2026
Комитетом госконтроля Минской области в ходе мониторинга выявлены многочисленные нарушения правил торговли и санитарных норм в работе одного из торговых объектов потребительской кооперации в г. Березино, сообщает пресс-служба контрольного ведомства.
В ходе проверки установлены факты: несоблюдения температурного режима; реализации продукции с истекшим сроком годности (более 50 кг); отсутствия документов по качеству и безопасности на реализуемые мясные полуфабрикаты и субпродукты.
Так, в продаже находился мясной полуфабрикат с истекшим еще в мае сроком годности. Более того, этот продукт хранился при температуре +2,9 С вместо установленных производителем -10 С.
Кроме того, на торговом объекте использовалось загрязненное оборудование, на ряд реализуемых товаров отсутствовали ценники.
По результатам мониторинга деятельность торгового объекта приостановлена до полного устранения нарушений.
Информация направлена в Березинский райисполком, Минский облпотребсоюз и ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» для привлечения виновных к ответственности.
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