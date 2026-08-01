Автомобильная ассоциация «БАА» с 1 июля 2026г. осуществляет независимый мониторинг розничных цен для потребителей в дилерских салонах членов ассоциации. Мониторинг позволяет оценить динамику публикуемых автодилерами розничных цен на марки автомобилей, официально представленные членами БАА на авторынке страны.

По данным системы мониторинга цен ассоциации розничные цены на легковые автомобили, обеспечившие в июле текущего года более 90% продаж членов БАА, оставались стабильными.

В дилерских салонах некоторых брендов зафиксирован рост розничных цен в пределах 2%. При этом отдельные дилеры – члены БАА в июле снизили цены для потребителей на 0,5% -2%.

Ассоциация отмечает, что ценовая стабильность на рынке дилерских продаж, в первую очередь, обеспечивается фиксированным уровнем цен доминирующих на рынке марок местного производства.