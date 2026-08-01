В Беларуси активно продолжается кампания по поддержке семей в преддверии 1 сентября.

Как сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты, на текущий момент единовременные выплаты на подготовку детей-школьников предоставлены порядка 72% получателей от общего плана. Выплаты производятся во всех регионах страны, а общая сумма выделенных государством средств уже составила почти 26 миллионов рублей.

Размер выплаты составляет 159,11 рубля на каждого обучающегося в семье ребенка. Наряду с единовременной поддержкой государства, для семей предусмотрены и другие механизмы финансовой помощи.

В частности, родителям школьников активно оказывается государственная адресная социальная помощь. Ей уже воспользовались более 740 семей, что позволило поддержать порядка 2 тысяч детей на общую сумму 1,5 миллиона рублей. Дополнительно сбор детей к школе осуществляется за счет выплат по месту работы родителей, а также через масштабные программы благотворительной и гуманитарной помощи.