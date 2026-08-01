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Экономика РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ СОСТАВИЛИ $5 МЛРД.
13:03 12.08.2026
Иностранные инвесторы в январе-июне 2026г. вложили в реальный сектор экономики Беларуси (кроме банков, НКФО, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», бюджетных организаций) 5 млрд. долларов США инвестиций.
Как сообщает Национальный статкомитет, поступление прямых иностранных инвестиций составило 3,8 млрд. долларов США, или 75,3% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За январь-июнь 2026 г. организациями республики направлено за рубеж инвестиций на сумму 3,6 млрд. долларов США.
На долю прямых инвестиций приходилось 68,1% всех направленных инвестиций за рубеж.
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