Первое полугодие 2026 года стало телеком-прорывом для отрасли, beCloud запустил в стране технологию доступа к мобильному интернету пятого поколения, продолжил модернизировать инфраструктуру Единой сети 4G/5G и расширил покрытие. Особый упор компания в этом полугодии сделала на доступность технологии в сельской местности и отдаленных небольших населенных пунктах Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе оператора, в 2026 году у белорусских пользователей Единой сети появился доступ к услугам передачи мобильных данных пятого поколения. Стандарт 5G – это новый уровень мобильного интернета с гигабитными скоростями и более высокой пропускной способностью. Технология стала доступна жителям Минска, Витебска, Гомеля, Могилева и Бреста.

За первое полугодие Единая сеть приросла более чем на 500 базовых станций, а их общее количество превысило 8 000. Трафик потребляемых данных увеличился почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025-ого года, абоненты скачали более 710 тысяч терабайт, в 2025-ом году – 605 тысяч терабайт. Показатель среднесуточного объема загруженной информации также увеличился и прирос на 18%: в июне 2026 года – 4066 терабайт, в июне 2025 года – 3 440 терабайт.

С начала года компания провела ряд мероприятий по расширению радиочастотного спектра. В диапазоне 1800 МГц по всей стране объем используемого спектра был увеличен на 10 МГц и достиг 40 МГц. В Витебской, Могилевской, Гомельской областях в диапазоне 800 МГц с 10 МГц до 20 МГц, что позволило ускорить мобильный интернет. Диапазон 800 МГц обеспечивает уверенный прием на больших расстояниях от базовых станций и стабильность сигнала, что отлично подходит для сельской местности.

Отдельным направлением работы инфраструктурного оператора стала реализация проекта по строительству собственной инфраструктуры (антенно-мачтовые сооружения, АМС) в сельской местности и отдаленных населенных пунктах Беларуси.

Уже введено 25 новых АМС, они включены в Единую сеть в Бобруйском, Кличевском, Глусском, Ивацевичском, Пинском, Чериковском, Стародорожском и других районах. В ближайших планах - возведение еще 78 АМС по всей стране (высотой от 40 до 72 метров).

«Мы усилили мобильный интернет как в Минске и областных центрах, так и в тех населенных пунктах, где связь требовала улучшения или ее не было вовсе. Значительные работы были проведены вдоль автомобильных трасс республиканского значения М-1, М-3, М-4, М-6, М-8, Р-2. В эксплуатацию вдоль автомагистралей введено 135 базовых станций. Оценить новый уровень связи могут жители Кобрина, Березы, Петрикова, Лиды, Коробчиц, Жукевичей, Бояр, Каменицы и других населенных пунктов, расположенных вблизи с крупными автодорогами», — подчеркивает Михаил Дука, заместитель генерального директора компании beCloud по электросвязи.

Пользователям стало удобнее использовать навигационные приложения, отслеживать дорожную обстановку, расплачиваться за услуги АЗС, слушать музыку онлайн. А в экстренной ситуации у абонентов мобильного интернета не возникнет трудностей в вызове оперативных служб.

Для того, чтобы абоненты Единой сети 4G/5G почувствовали улучшения качества связи, в первом полугодии 2026 года продолжилась модернизация сети. Отдельные работы выполнены в рамках обращений граждан. Позитивные изменения в оказании услуг мобильного интернета коснулись пользователей 325 населенных пунктов Беларуси.

«Обращения клиентов — это нормальный и адекватный процесс в коммуникации с абонентами. Для нас это дополнительный инструмент мониторинга зон Единой сети, которые требуют отдельного внимания оператора, — поясняет Михаил Дука. — Каждое обращение отрабатывается специалистами, проводятся технические замеры, планируются работы и сроки по улучшению качества связи», — дополняет спикер.

Наряду со столицей и областными центрами Единая сеть усилилась в Мозыре, Речице, Жлобине, Лиде, Светлогорске, Барани, Новополоцке, Сморгони, Борисове, Смолевичах, Бобруйске, Барановичах, Осиповичах, Берестовице, а также в небольших поселках — Калинино, Василевичах, Боярах, Филатово, Тростино, Заречье, Копцевичах, Житновичах, Рогозно и других населенных пунктах.

Сегодня услуги мобильного интернета четвертого и пятого поколений используют более 7-ми миллионов 400 тысяч белорусских абонентов. 77,2% мобильного трафика передачи данных идет именно через Единую сеть, она покрывает 94,6% территории Беларуси и обеспечивает связью 99,6% населения страны.

Проведенные мероприятия оказали позитивное влияние и на голосовые вызовы по технологии VoLTE в сети LTE во всех городах и районах Беларуси. В частности, средняя балльная оценка качества передачи речи в сети LTE составляет 4,12 баллов.

Ощутили качественные улучшения абоненты смартфонов с поддержкой VoLTE и актуальной версией ПО. Технология позволяет разговаривать по телефону через сеть 4G, не прерывая интернет-соединения во время разговора и обеспечивая чистый звук.

Справочно: VoLTE (Voice over LTE) — это современная технология передачи голосовых вызовов через сеть 4G (LTE). В отличие от звонков, которые идут через сети 2G/3G, VoLTE передает голос как цифровой поток данных, обеспечивая чистый звук без помех и моментальный дозвон.