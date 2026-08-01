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Экономика РБ


ЦЕНЫ НА ПРОМПРОДУКЦИЮ В БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 3,9%


12:39 12.08.2026

В Беларуси индекс цен производителей промышленной продукции в июле 2026 г. по сравнению с июнем 2026 г. составил 99,6%, с декабрем 2025 г. – 103,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, в том числе на инвестиционные товары – 99,8% и 102,3% соответственно, промежуточные товары – 99,2% и 105,3%, потребительские товары – 100,1% и 102,3% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в июле 2026 г. по сравнению с июнем 2026 г. составил 98,5%, с декабрем 2025 г. – 96,6%, в том числе в растениеводстве – 99,5% и 97,5% соответственно, животноводстве – 98,2% и 96,4% соответственно.

Индекс цен в строительстве в июле 2026 г. по сравнению с июнем 2026 г. составил 102,2%, с декабрем 2025 г. – 106,1%, в том числе на строительно-монтажные работы – 103,2% и 109% соответственно, машины и оборудование – 100,9% и 100,4%, прочие работы и затраты – 102,6% и 110,8%, создание и приобретение объектов интеллектуальной собственности – 100,9% и 101,5% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в июле 2026 г. по сравнению с июнем 2026 г. составил 100,4%, с декабрем 2025 г. – 102,1%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в июле 2026 г. по сравнению с июнем 2026 г. составил 100,2%, с декабрем 2025 г. – 104,6%.
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