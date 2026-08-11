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Экономика РБ


ТОЧКИ ИНТЕРЕСА ВНЕСЛИ В РЕЕСТР АДРЕСОВ БЕЛАРУСИ


11:41 12.08.2026

Национальное кадастровое агентство дополнило реестр адресов Республики Беларусь сведениями о более чем 4 000 общественно значимых объектов. Об этом сообщает Telegram-канал Госкомимущества.

С мая по июль 2026 года в адресную систему внесли точки интереса - объекты, которые жители чаще находят по названию, а не по официальному адресу.

В список вошли: исполнительные комитеты; автозаправочные станции; отделения почтовой связи; общежития.

В повседневной жизни именно названия помогают быстрее ориентироваться на местности.

Точка интереса, или POI (Point of Interest), - это значимый для населения и организаций объект, нанесенный на карту и связанный с конкретным адресом. Такие данные востребованы в навигационных сервисах, картографических приложениях и государственных информационных системах.

Сведения для наполнения реестра предоставлены на основании официальных данных земельного кадастра. Национальное кадастровое агентство продолжит работу по включению в реестр точек интереса других категорий объектов

Добавление точек интереса должно сделать поиск объектов удобнее для граждан, организаций и разработчиков цифровых сервисов. Теперь пользователи смогут находить значимые места не только по улице и номеру дома, но и по их привычным названиям.
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