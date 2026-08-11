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Экономика РБ
V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 11 СЕНТЯБРЯ
11:07 12.08.2026
V Международный форум экономического сотрудничества пройдет в Минске 11 сентября, сообщает Telegram-канал ГКНТ.
Деловая программа включает пленарное заседание, тематические дискуссии, а также B2B‑переговоры.
Среди ключевых тем – международная кооперация, инструменты расширения деловой географии и внедрение ИИ в бизнес.
На базе Минского городского технопарка развернется отдельная площадка, где представят цифровые решения, технологический потенциал парка и разработки его резидентов.
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