В Беларуси на 12 августа намолочено 7,165 млн. тонн зерна вместе с рапсом и это более чем на 1,5 млн. больше, чем в этот же день прошлого года. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

В общую копилку зерна собрали: Минская область – 1,886 млн.тонн, Брестская – 1,564 млн.тонн, Гродненская – 1,394 млн. тонн, Гомельская – 937 тыс.тонн, Могилевская – 796 тыс.тонн, Витебская – 588 тыс..тонн.

Убрано культур на зерно (с учетом рапса, без кукурузы) на площади 1 млн 937 тыс.га, что составляет 80% от общей площади в 2 млн 432 тыс.га

Вытереблено льна на площади 40 тыс.га, что составляет 92% запланированных.

В счет госзаказа поставлено: продовольственного зерна - 333 тыс. тонн (50% от плана в 663 тыс. тонн), маслосемян рапса - 104 тыс.тонн (104% от плана в 100 тыс. тонн), пивоваренного ячменя - 56 тыс. тонн ( 65% от плана в 86 тыс.тонн)

Скошено трав вторым укосом на площади 794 тыс.га, что составляет 79% от плана в 1 млн 10 тыс. т.га.

Заготовлено сена 500 тыс.тонн — 70% от плана. Силоса заготовлено 382 тыс.тонн, что составляет 2% от плана в 20 млн 519 тыс.тонн. Травяных кормов заготовлено 3 млн 560 тыс.тонн кормовых единиц, что составляет 35% от плана в 10 млн 131 тыс.тонн. Сенажа заготовлено 11 млн 421 тыс.тонн, что составляет 80% от плана в 14 млн 309 тыс.тонн.

Наличие минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных) под озимый сев - 213 т.т.д.в., что составляет 123% к плану.