Белорусы чаще всего ищут работу менеджером, продавцов и водителем, а в Минске многие хотят устроиться программистом. Сервис rabota.by проанализировал активные резюме на июль 2026 года и назвал самые популярных и наименее представленные профессии.

Данные основаны на ситуации в 15 крупных городах Беларуси: Минске, Гомеле, Бресте, Гродно, Витебске, Могилёве, Бобруйске, Барановичах, Борисове, Пинске, Мозыре, Лиде, Орше, Солигорске и Новополоцке.

Несмотря на различия между городами, в топе остаются 8 профессий — менеджеры по продажам и работе с клиентами, продавцы, водители, упаковщики, официанты, администраторы, разнорабочие и программисты.

Доля резюме в топ-5 самых популярных профессий по городам колеблется от 25,8% до 31,8%. Это значит, что в каждом городе примерно четверть или даже треть резюме сосредоточена в нескольких наиболее массовых ролях. Самая низкая концентрация — в Минске, где топ-5 занимает 25,8% резюме. В столице рынок труда более разнообразный, а профессиональная структура шире. Самая высокая концентрация — в Лиде, Пинске и Орше, где топ-5 занимает более 31% резюме. В меньших городах выбор профессиональных траекторий обычно уже, поэтому массовые профессии занимают большую долю.

Во всех 15 городах на первом месте — менеджеры по продажам и работе с клиентами. Причём доля этой профессии достаточно стабильна – от 7,8% до 9,4%. В эту сферу приходят люди с разным опытом, а навыки коммуникации, работы с клиентами и продаж востребованы в бизнесе вне зависимости от города. Это направление может быть понятной точкой входа, где получится применить разный профессиональный опыт. При этом руководитель отдела продаж регулярно встречается среди наименее популярных профессий.

Почти такими же универсальными выглядят водитель-экспедитор и продавец (продавец-консультант или продавец-кассир). Профессии входят в ТОП-5 в 14 из 15 городов. Разве что продавец в Минске и водитель в Гродно оказались за пределами первой пятерки. Упаковщики, комплектовщики и маркировщики вошли в топ в 12 городах, но не в Бресте, Пинске и Солигорске.

Минск выделяется как единственный город, где программисты и разработчики входят в топ-5 профессий и занимают второе место с долей 4,9%. В других городах они не так распространены, а в Борисове находятся среди наименее представленных профессий.

Официанты, бармены и бариста входят в топ популярных профессий в 7 из 15 городов, в том числе в Гомеле, Бресте, Гродно и Витебске. Многие рассматривают общепит как возможность быстро найти работу и набрать опыт.

Администраторы особенно активны в Минске, Бресте, Гродно и Могилеве, а разнорабочие – в Бобруйске, Барановичах, Борисове, Пинске, Орше и Солигорске.

На наименее представленные профессии приходится от 2,5% до 4,8% в зависимости от города. Чаще всего, это технологи, юристы, HR-специалисты, копирайтеры, руководители отдела продаж, администраторы магазинов и торговых залов, системные администраторы, специалисты технической поддержки, повара и пекари.

«В каждом городе есть свой набор менее популярных профессий среди соискателей. Редкая роль может означать не отсутствие перспектив, а более узкий рынок, где важно точнее оформить резюме, показать релевантный опыт, результат и вашу ценность как специалиста для работодателя, – отмечают на rabota.by. – Важно анализировать данные по своему городу, профессии и смежным направлениям и смотреть на рынок не через тревогу, а через возможности. Так можно понять, где выбор шире, где конкуренция среди соискателей ниже и какой следующий шаг поможет найти подходящую работу. И тогда всё получится».