ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.08.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


СНОПКОВ ВОЗГЛАВИЛ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БУТБ


09:57 12.08.2026

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 июля 2026 г. № 377 обновлен перечень представителей государства в органах управления ряда отечественных предприятий, вследствие чего был расширен состав Наблюдательного совета Белорусской универсальной товарной биржи.

Как сообщает Telegram-канал Белорусской универсальной товарной биржи, первое заседание обновленного состава состоялось на площадке биржи 11 августа 2026 г. Единогласно принято решение об избрании первого заместителя премьер-министра Республики Беларусь Николая Снопкова председателем Наблюдательного совета БУТБ.

В обновленный состав Наблюдательного совета биржи также вошли: министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович, первый заместитель министра экономики Иван Вежновец, заместитель министра промышленности Леонид Рыжковский, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Александр Яковчиц, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) Михаил Мятликов, начальник юридического управления БУТБ Светлана Снитко.

«То, что первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь и представители руководства ключевых министерств вошли в состав Наблюдательного совета, повышает статус нашего предприятия и открывает более широкие возможности для развития биржевой торговли в Беларуси. Считаю это знаком доверия со стороны государства и признанием значимости биржевого механизма для национальной экономики и ее эффективного функционирования»», - подчеркнул председатель правления БУТБ Александр Осмоловский.

На заседании принято решение о создании при Наблюдательном совете Комитета по стратегическому развитию биржевой торговли под председательством Михаила Мятликова. Его основные функции: внесение предложений по определению приоритетных направлений развития биржевого товарного рынка, участие в согласовании концепций новых направлений биржевой деятельности, подготовка проектов плана стратегического развития БУТБ, анализ финансово-экономических показателей биржи с целью разработки рекомендаций по их повышению.

Ожидается, что более тесное вовлечение главы БелТПП в работу биржи усилит синергию между организациями и позволит эффективнее взаимодействовать в сфере трансграничной торговли и международного сотрудничества.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.08.2026
валюта курс
EUR 3.4010
USD 2.9480
RUB 3.6154
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.08.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4059 -0.0046
USD 2.9480 -0.0154
RUB 3.6154 +0.0094
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4000 3.4100
USD 2.9480 2.9520
RUB 3.5110 3.5400
подробнее

Конвертация в банках
на 12.08.2026
валюта покупка, max продажа, min