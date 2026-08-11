Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 июля 2026 г. № 377 обновлен перечень представителей государства в органах управления ряда отечественных предприятий, вследствие чего был расширен состав Наблюдательного совета Белорусской универсальной товарной биржи.

Как сообщает Telegram-канал Белорусской универсальной товарной биржи, первое заседание обновленного состава состоялось на площадке биржи 11 августа 2026 г. Единогласно принято решение об избрании первого заместителя премьер-министра Республики Беларусь Николая Снопкова председателем Наблюдательного совета БУТБ.

В обновленный состав Наблюдательного совета биржи также вошли: министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович, первый заместитель министра экономики Иван Вежновец, заместитель министра промышленности Леонид Рыжковский, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Александр Яковчиц, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) Михаил Мятликов, начальник юридического управления БУТБ Светлана Снитко.

«То, что первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь и представители руководства ключевых министерств вошли в состав Наблюдательного совета, повышает статус нашего предприятия и открывает более широкие возможности для развития биржевой торговли в Беларуси. Считаю это знаком доверия со стороны государства и признанием значимости биржевого механизма для национальной экономики и ее эффективного функционирования»», - подчеркнул председатель правления БУТБ Александр Осмоловский.

На заседании принято решение о создании при Наблюдательном совете Комитета по стратегическому развитию биржевой торговли под председательством Михаила Мятликова. Его основные функции: внесение предложений по определению приоритетных направлений развития биржевого товарного рынка, участие в согласовании концепций новых направлений биржевой деятельности, подготовка проектов плана стратегического развития БУТБ, анализ финансово-экономических показателей биржи с целью разработки рекомендаций по их повышению.

Ожидается, что более тесное вовлечение главы БелТПП в работу биржи усилит синергию между организациями и позволит эффективнее взаимодействовать в сфере трансграничной торговли и международного сотрудничества.