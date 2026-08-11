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Экономика РБ


ЯНДЕКС GO ОБНОВИЛ СЕРВИС ТАКСИ ДЛЯ ГЛУХИХ ВОДИТЕЛЕЙ


09:21 12.08.2026

Подключиться к сервису Яндекс Go теперь можно через сайт , адаптированный для глухих и слабослышащих людей, а обучение стало доступно на жестовом языке. В автомобилях появились карточки, которые помогают водителям и пассажирам общаться. В Беларуси водители с особенностями слуха ежемесячно совершают 25 тысяч поездок.

Изменения разработали с учетом опыта и обратной связи исполнителей с особенностями слуха. Для подключения нужно заполнить форму на сайте – без необходимости звонить. После этого служба поддержки свяжется с водителем в мессенджере. Обучение в приложении Яндекс Про также адаптировали, переведя на жестовый язык.

Для упрощения взаимодействия с пассажирами в машинах появились чехлы на подголовники с надписью «Глухой или слабослышащий водитель» и карточки для общения. С их помощью можно, например, попросить водителя включить кондиционер или музыку. Также пассажир может написать в чат, доступный всю поездку, – водитель ответит во время ближайшей остановки на светофоре.

Для таксопарков эксперты подготовили памятку, которая помогает выстроить работу с глухими и слабослышащими водителями.
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