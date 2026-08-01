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Экономика РБ


ГОССУБСИДИИ ПОКРЫЛИ 95% РАСХОДОВ БЕЛОРУССКИХ АГРАРИЕВ НА СТРАХОВАНИЕ УРОЖАЯ


17:07 11.08.2026

Выращивание сельскохозяйственных культур ежегодно требует от аграриев весомых финансовых вложений в покупку семян, удобрений и средств защиты растений. В условиях высокой зависимости от климатических факторов надежным инструментом минимизации рисков становится агрострахование.

В Беларуси эта система активно поддерживается на государственном уровне, позволяя производителям эффективно справляться с непредвиденными трудностями.

Как сообщает пресс-служба Минфина, сегодня механизм обязательного сельхозстрахования работает максимально выгодно для производителей, так как государство субсидирует 95% стоимости договора. От самих хозяйств требуется лишь своевременно, не откладывая на последний момент, уплатить оставшиеся 5% страхового взноса. Такая схема финансирования позволяет предприятиям получить надежную защиту при минимальных собственных затратах.

Необходимость подобной защиты наглядно подтверждает статистика текущего года, в котором неблагоприятные погодные явления не раз становились причиной гибели посевов. Так, в апреле пылевые бури уничтожили 1140 гектаров сахарной свеклы в Брестской и Минской областях. Благодаря оформленным договорам пострадавшим предприятиям оперативно компенсировали 1,13 миллиона рублей.

Летние месяцы также принесли аграриям серьезные испытания из-за разгула стихии. В июле шквалистый ветер и ливни в Гродненской области нанесли урон урожаю озимого рапса и гречихи. В ответ на это компания «Белгосстрах» выплатила 15 организациям региона в общей сложности 1,82 миллиона рублей. При этом суммы выплат отдельным хозяйствам составили от 5,9 до 795,4 тысячи рублей, в то время как их страховые взносы не превысили 2,6 тысячи рублей, что еще раз доказало высокую эффективность государственной системы страхования.
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