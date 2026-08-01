В Беларуси начинается реализация масштабного проекта по цифровизации передвижной торговли.

Эта инициатива направлена на выполнение поручений Главы государства по обеспечению качественного и бесперебойного обслуживания сельских жителей. Проект уже получил официальное одобрение Совета по проектам в сфере цифрового развития при Министерстве связи и информатизации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсвязи и информатизации, пилотным регионом для внедрения технологии станет Гродненская область. Новый функционал войдет в экосистему отечественной платформы «Умный город (регион)». Главная задача разрабатываемого сервиса — автоматизировать информирование населения. Благодаря системе сельчане будут оперативно получать пуш-уведомления о графике движения автолавок, планируемом времени их прибытия, возможных задержках в пути или изменении привычных маршрутов.

Помимо удобства для граждан, внедрение цифровых технологий принесет ощутимую пользу государственному сектору и коммерческим структурам по всей республике. Для государства проект обеспечит сквозной контроль соблюдения социальных стандартов в режиме реального времени, позволит объективно оценивать работу торговых объектов на селе и гарантирует охват даже самых удаленных населенных пунктов. Бизнес, в свою очередь, получит инструменты для автоматического построения и оптимизации логистических маршрутов, что минимизирует простои техники и сократит холостой пробег транспортных средств.

Жители Гродненщины смогут воспользоваться возможностями нового сервиса уже к концу 2027 года. После успешного завершения тестового периода и апробации этот цифровой опыт будет масштабирован на всю территорию Беларуси.