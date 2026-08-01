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Экономика РБ


ЛУКАШЕНКО ПОРУЧИЛ ВНЕДРИТЬ НОВУЮ СХЕМУ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОСТАВОК УДОБРЕНИЙ АГРАРИЯМ


14:53 11.08.2026

Александр Лукашенко 11 августа собрал совещание с руководством Совета Министров, главной темой которого стало обновление механизма поставки минеральных удобрений в сельхозорганизации, сообщает пресс-служба президента.

Открывая обсуждение, Глава государства подчеркнул, что данный вопрос является чувствительным для бюджета, но самое главное — он напрямую затрагивает людей и эффективность аграрного сектора.

Александр Лукашенко напомнил, что государство ежегодно участвует в финансировании закупок удобрений под озимый и яровой сев, и подчеркнул, что поддержка села будет продолжена, однако требует жесткого контроля за механизмами и объемами. Несмотря на то что в целом по стране выборка квот достигла 92%, Президент обратил внимание на проблему: ряд регионов не выкупает удобрения полностью, из-за чего производители вынуждены держать товар на складах. «Товар омертвлен. Ни на внутренний рынок не забрали, ни на внешний продать не могут. Предприятия спокойно могли бы продать удобрения на внешнем рынке по более высокой цене», — констатировал белорусский лидер.

Для исправления ситуации Правительство выработало новые подходы. Предлагается половину стоимости удобрений оплачивать за счет республиканского бюджета напрямую заводам-изготовителям, а оставшуюся часть сельхозорганизации будут покрывать за счет собственных средств, кредитов и местных бюджетов. Отгрузка будет производиться только после полной оплаты, а персональная ответственность за исполнение графика возлагается на председателей облисполкомов.

В ходе обсуждения Александр Лукашенко потребовал аргументированно показать, как новая схема скажется на фактической цене удобрений для сельчан и исключит ли она практику внеплановых обращений за дополнительными ресурсами. «Самое главное, будет ли это мотивировать условного директора крутиться, чтобы работать эффективнее, раз мы всем миром решаем его проблемы?» — обозначил ключевой вопрос Глава государства. В перспективе закупку удобрений планируется нарастить еще на 18%, в связи с чем потребуется мобилизация порядка 3 млрд рублей и поиск реальных источников финансирования.
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