|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.08.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ПРОДУКЦИЯ ОАО «ВИСТАН» ВПЕРВЫЕ ВКЛЮЧЕНА В ЕВРАЗИЙСКИЙ РЕЕСТР ПРОМТОВАРОВ
12:23 11.08.2026
В Евразийский реестр промышленных товаров внесены станки с числовым программным управлением ОАО «ВИСТАН». Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказала начальник коммерческого отдела предприятия Ольга Кейзер.
«В реестр внесены высокотехнологичные станки с ЧПУ: полуавтоматы зубофрезерные моделей ВСН-332CNC и ВСН-350CNC, а также полуавтоматы шлицефрезерные моделей ВСН-620CNC, BCH-6A13CNC. Это является несомненным успехом. Наличие продукции в реестре подтверждает высокий уровень локализации производства и строгое соответствие всем техническим регламентам Евразийского экономического союза. Один из главных плюсов этого события — наши полуавтоматы можно беспрепятственно приобретать через процедуры государственных закупок на территории государств — членов ЕАЭС», — объяснила Ольга Кейзер.
Как отметила начальник коммерческого отдела предприятия, станки предназначены для обработки различных зубчатых колес и шлицевых валов методом обката.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.08.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 11.08.2026
Курсы в банках
на 11.08.2026
Конвертация в банках
на 11.08.2026
Финансовая информация
в свободном доступе