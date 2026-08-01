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Экономика РБ


ПРОДУКЦИЯ ОАО «ВИСТАН» ВПЕРВЫЕ ВКЛЮЧЕНА В ЕВРАЗИЙСКИЙ РЕЕСТР ПРОМТОВАРОВ


12:23 11.08.2026

В Евразийский реестр промышленных товаров внесены станки с числовым программным управлением ОАО «ВИСТАН». Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказала начальник коммерческого отдела предприятия Ольга Кейзер.

«В реестр внесены высокотехнологичные станки с ЧПУ: полуавтоматы зубофрезерные моделей ВСН-332CNC и ВСН-350CNC, а также полуавтоматы шлицефрезерные моделей ВСН-620CNC, BCH-6A13CNC. Это является несомненным успехом. Наличие продукции в реестре подтверждает высокий уровень локализации производства и строгое соответствие всем техническим регламентам Евразийского экономического союза. Один из главных плюсов этого события — наши полуавтоматы можно беспрепятственно приобретать через процедуры государственных закупок на территории государств — членов ЕАЭС», — объяснила Ольга Кейзер.

Как отметила начальник коммерческого отдела предприятия, станки предназначены для обработки различных зубчатых колес и шлицевых валов методом обката.
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