В Евразийский реестр промышленных товаров внесены станки с числовым программным управлением ОАО «ВИСТАН». Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказала начальник коммерческого отдела предприятия Ольга Кейзер.

«В реестр внесены высокотехнологичные станки с ЧПУ: полуавтоматы зубофрезерные моделей ВСН-332CNC и ВСН-350CNC, а также полуавтоматы шлицефрезерные моделей ВСН-620CNC, BCH-6A13CNC. Это является несомненным успехом. Наличие продукции в реестре подтверждает высокий уровень локализации производства и строгое соответствие всем техническим регламентам Евразийского экономического союза. Один из главных плюсов этого события — наши полуавтоматы можно беспрепятственно приобретать через процедуры государственных закупок на территории государств — членов ЕАЭС», — объяснила Ольга Кейзер.

Как отметила начальник коммерческого отдела предприятия, станки предназначены для обработки различных зубчатых колес и шлицевых валов методом обката.