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Экономика РБ
ПРОКУРАТУРА ЧАУССКОГО РАЙОНА ВЫЯВИЛА НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ВЕДЕНИЯ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
12:14 11.08.2026
Прокуратура Чаусского района совместно с представителями Могилевской областной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь проверила порядок ведения лесохозяйственной деятельности на территории района.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в службе информации прокуратуры Могилевской области, надзорным ведомством и инспекцией проверялись вывозка заготовленных лесоматериалов с лесосек в промежуточные лесопромышленные склады, порядок освидетельствования лесосек, учет древесины в заготовленном виде в единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней, а также последующее хранение древесины.
Установлено, что должностными лицами лесохозяйственного учреждения нарушались требования законодательства о ежедневном учете в системе древесины, вывезенной на промежуточные лесопромышленные склады. Общий объем не учтенной древесины превысил 80 куб. м.
Выявлены случаи нарушения порядка освидетельствования лесосек, а также несвоевременность транспортировки заготовленной деловой и дровяной древесины. При посещении лесосеки обнаружена не вывезенная древесина общим объемом 65 куб. м.
Лесничествами допущены факты самовольного складирования деловой и дровяной древесины общим объемом не менее 2387 куб. м на землях сельскохозяйственного назначения и на участках, не указанных в разрешительной документации.
Справочно. В соответствии со ст.13.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях за нарушение порядка приобретения, хранения, использования в производстве, транспортировки, отпуска и реализации товаров предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 30 базовых величин.
В силу ст.16.16 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях за нарушение порядка отпуска древесины на корню, проведения рубок леса, вывозки заготовленной древесины или нарушение порядка освидетельствования лесосек предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 25 базовых величин.
По выявленным нарушениям прокуратура Чаусского района приняла меры реагирования – в адрес руководителя лесохозяйственной организации внесено представление, в отношении девяти должностных лиц, допустивших нарушения законодательства, инициирован административный процесс.
Исполнение актов надзора взято на контроль.
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