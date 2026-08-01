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Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ УПРОЩАЮТ УСЛОВИЯ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ АВТОХЛАМА


11:58 11.08.2026

Александр Лукашенко 10 августа подписал указ № 270, которым вносятся изменения в указ от 9 августа 2011 года № 348 "О мерах по организации сбора, хранения неэксплуатируемых транспортных средств и их последующей утилизации". Об этом сообщает пресс-служба президента.

Документ направлен на сокращение проблемных вопросов, связанных с бесхозным транспортом, упрощение работы исполкомов и уполномоченных ими организаций в этом направлении.

Согласно указу к неэксплуатируемым транспортным средствам теперь отнесены неисправные самоходные машины (тракторы и аналогичная техника), оставленные вне придомовых участков частных домов и стоянок.

Правом на проведение работ с брошенным транспортом наделены организации, уполномоченные в установленном порядке исполкомами. Им наряду с исполкомами предоставляется возможность получать сведения о лицах, которые ранее имели непосредственное отношение к брошенной технике (осуществляли ее страхование, техосмотр, уплату штрафов) и могли являться ее собственниками, для последующего направления им извещений.

Срок подачи в суд заявления о признании транспортного средства бесхозным и передаче его в собственность соответствующей административно-территориальной единицы сокращен с 30 до 10 дней.
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