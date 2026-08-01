В центре Минска открылось необычное гастрономическое пространство «ЭНО» - место, где кухня превращается в сцену, а вино становится ключом к воспоминаниям. Концепция объединяет ресторан, кофейню, бар и винный бутик - и при этом сохраняет домашнюю теплоту интерьера.

«ЭНО» - не просто новый формат общественного питания. Это гастромаркет нового поколения, где гости одновременно наблюдают за процессом приготовления блюд, пробуют и могут сразу купить понравившиеся продукты домой. В центре проекта - идея театрализованного открытого пространства: большая сцена вместо привычной кухни, где шеф-повар выступает в роли режиссёра, а каждая технология приготовления становится частью представления.

Вдохновение для «ЭНО» - древняя легенда о Богине виноделия - Эно. По легенде, она дарит вину и еде силу вызывать воспоминания и делать прием пищи частью ритуала. В «ЭНО» история оживает: запах свежей пасты, тепло только что испечённого круассана - всё это создаёт неповторимую атмосферу.

Что можно увидеть и попробовать:

• Главная фишка проекта — 100% собственное производство. Все компоненты наборов создаются вручную на кухне ресторана под руководством шеф-повара из Сицилии. Свежую фреш-пасту идеальной текстуры делают на профессиональной машине, привезенной напрямую из Италии, а соусы ежедневно варят строго по классическим итальянским рецептам.

• В «Крафт-зоне» представлены три флагманских решения. Pasta Kit: свежая крафтовая паста, аутентичный соус от сицилийского шефа, пармезан и специи. Wine&Cheese Set: премиальные сыры с изысканным гастрономическим сопровождением авторских джемов. Pasta di Casa (набор для дома): фирменный гастрономический конструктор. Внутри - порция свежайшей домашней пасты, классический соус и отборный сыр. Идеальное решение, чтобы быстро приготовить эталонное итальянское блюдо на собственной кухне.

• Бар: как ведущий импортер, мы сами находим и привозим лучшие напитки со всего мира. Для гостей нашего гастромаркета это открывает уникальные возможности. Вы получаете доступ к огромной, профессионально отобранной карте алкоголя и можете пробовать как культовые позиции, так и редкие новинки по честным ценам импортера. Открывайте новые вкусы без переплат!

• Особенность проекта — сочетание абсолютной эксклюзивности и технологий. Виноматик поддерживает индивидуальный температурный режим для каждого сорта. Мы собрали коллекцию, аналогов которой в Беларуси нет. Каждая бутылка — редкий экземпляр и предмет охоты сомелье. Благодаря системе диспенсеров наши гости могут продегустировать сразу несколько премиальных вин по бокалам. Более того, любую понравившуюся позицию можно приобрести в полноценном объеме — вся коллекция виноматика представлена в нашей винной карте. При этом мы сохранили лояльную ценовую политику, чтобы сделать знакомство с редкими мировыми шедеврами максимально доступным для наших гостей.

• «Аматиста»: винный бутик, где соседствуют простые, понятные напитки для душевных вечеров и эксклюзивные коллекции для особых моментов. Путешествуйте по миру!

• Настоящая кофейная лаборатория мы собрали на полке мощную коллекцию: более 10 сортов specialty-арабики со всего мира. Главная фишка — возможность устроить тест-драйв любому лоту. Бариста заварят один и тот же сорт двумя разными путями: через классическую воронку или через иммерсионный фильтр. В меню нет сиропов, зато есть куча крутого зерна — от взрывной ягодной Эфиопии до плотных шоколадных микролотов из Латинской Америки. Понравившийся кофе можно унести с собой в пачке. Бариста смолют прямо при вас под ваш домашний девайс — хоть в пыль для турки, хоть крупно для френч-пресса. «Мы создаем место для своих. Никакого кофейного снобизма и сложных терминов свысока. Мы здесь для того, чтобы помочь каждому найти свой идеальный вкус — в кофейне или у себя на кухне».

Форматы и сервисы: «ЭНО» работает в формате «всё в одном»: утром - кофейня и свежая выпечка, днём - деловые обеды и встречи, вечером -романтические ужины и дегустации. Дополнительно регулярная программа мастер-классов по приготовлению пасты, винные дегустации, а также пространство для бизнес-встреч и небольших конференций. Еда доступна на вынос (take-away), а купленные на месте продукты удобно упакованы для домашнего использования.

Интерьер и атмосфера: дизайн пространства тёплый и естественный: дерево, камень, живые растения и панорамное освещение создают чувство средиземноморского дома. Комфортные столики для двоих и большие общие столы позволяют выбрать формат - от уединённого завтрака до шумной встречи с друзьями.