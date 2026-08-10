В Беларуси наблюдается рост страховых выплат. Так, за первых 5 месяцев этого года страховые компании возместили клиентам 725 млн. рублей, это почти на 80 млн. больше, чем в аналогичном периоде 2025 года. В imkliva insurance назвали ТОП-5 страховок, востребованных у юридических лиц.

Как поясняют специалисты, сегодня на рынке достаточно много интересных предложений для предприятий и бизнеса. И если какие-то из них юрлица используют активно, то некоторые продукты появились относительно недавно и о них знают немногие.

Так, один из самых востребованных запросов у корпоративных клиентов - страхование имущества. Причем застраховать можно не только здания или отдельные офисы, но и оборудование, мебель, ограждение земельного участка, банковские терминалы, инфокиоски и многое другое. Такие полисы защищают имущество от пожаров и затоплений, стихийных бедствий и технических поломок, а также от воровства.

Интересное направление – страхование товаров на складе. Оно может включать возмещение за неприятности со складскими помещениями, их инженерными коммуникациями, самими складскими запасами и многим другим.

Отдельное направление – это страхование ответственности юридических лиц. Например, можно застраховать травму посетителя торгового центра из-за скользкого пола, затопление соседей по вине офиса компании или повреждение автомобиля в результате окраски рядом стоящего здания. Речь о тех случаях, когда компания в рамках своей деятельности нанесла вред жизни, здоровью или имуществу третьих лиц.

Также на рынке востребовано страхование автомобилей юрлиц (КАСКО). В imkliva insurance сочетают оперативные выплаты, выгодные условия и гибкое ценообразование. Например, предусмотрены выплаты без справки ГАИ при повреждении деталей остекления и освещения. Действуют скидки до 50% постоянным клиентам, дополнительная скидка при страховании автопарков. Таким образом, условия по КАСКО можно изменять, добавляя к базовому пакету необходимые опции.

С развитием рынка логистических услуг растет запрос на страхование грузов. Такие страховки учитывают выплаты не только в случаях пожаров, стихийных бедствий или воровства, но и при повреждениях хрупких предметов и даже живого груза.

“Белорусские компании перестали страховаться “для галочки”. Компании стали более осознанно подходить к страхованию рисков, они ищут, как обеспечить стабильность и непрерывность работы, – поясняет руководитель центра корпоративных продаж компании imkliva insurance Екатерина Климова. – По данным рынка, имущественное страхование неизменно является одним из самых популярных у юрлиц.

На белорусском рынке Imkliva insurance работает уже 32 года. Является одной из крупнейших частных страховых компаний Беларуси. Компания выстраивает политику стратегического партнера в страховании, который анализирует риски и предлагает эффективные решения для бизнеса. В основе работы лежит - гибкость, скорость, индивидуальные решения и премиальный сервис.