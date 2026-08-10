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Экономика РБ
«СТАНКОГОМЕЛЬ» ПРИМЕТ НА РАБОТУ 22 МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТА ЭТИМ ЛЕТОМ
10:11 11.08.2026
На «СтанкоГомель» летом этого года трудоустроятся 22 молодых специалиста. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал заместитель директора по кадрам и идеологической работе завода Сергей Плющев.
«18 человек уже приступили к выполнению своих должностных обязанностей, вскоре к ним добавятся еще четверо. Договоры на подготовку молодых специалистов мы заключали с Гомельским государственным техническим университетом им. П. О. Сухого, Белорусско-Российским университетом, Брестским государственным техническим университетом, Гомельскими государственными колледжами (машиностроительным, химико-технологическим, автомеханическим, политехническим, связи), а также Жлобинским металлургическим колледжем. На нашем предприятии наиболее востребованы операторы станков с программным управлением, слесари механосборочных работ, слесари-ремонтники, инженеры-технологи, инженеры-конструкторы», — уточнил Сергей Плющев.
По словам руководителя, в ОАО «СтанкоГомель» существует Положение о материальном стимулировании молодых специалистов. В частности, тем, кто трудоустраивается специалистом, служащим или руководителем, в течение первых трех месяцев работы предусмотрено повышение заработной платы на 10 базовых величин, а тем, кто приходит на рабочую должность, устанавливается доплата на первый год работы в размере 100 % к сдельной заработной плате, на второй — 50 %. Кроме того, всем нуждающимся предоставляется место в общежитии. Определенные социальные гарантии предусматривает и коллективный договор.
«При возвращении на прежнее место работы после срочной службы в Вооруженных Силах молодым специалистам выплачивается помощь в размере 1 тыс. руб. Такую же сумму эта категория сотрудников получит, если после обязательной отработки продлит контракт на максимальный срок», — пояснил топ-менеджер.
Также с каждым сотрудником предприятие готово заключить трехсторонний договор на обучение и оплату сессий, оказать методическую помощь в написании курсовых и дипломных работ. А тем, кто состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту работы не менее года и проживает по договору поднайма, ежемесячно производится выплата 1 базовой величины за счет средств предприятия.
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