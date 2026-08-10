Министерство антимонопольного регулирования и торговли выявило грубые нарушения ценового законодательства в известном торговом комплексе под Минском.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в ходе контрольно-аналитических мероприятий специалисты ведомства установили, что компания ООО «Валерком» продавала свежие цитрусовые плоды с многократно завышенными торговыми надбавками. Вместо положенных по закону 33–34% (с учетом оптового звена и надбавки импортера) общество установило надбавки от 274,7% на апельсины до 424,58% на мандарины.

Такой необоснованный рост надбавок привел к значительному удорожанию фруктов для конечного покупателя. Так, розничная цена на свежие апельсины в торговом объекте составляла 25,00 рубля, хотя по закону не должна была превышать 8,89 рубля. Стоимость мандаринов варьировалась от 19,90 до 35,00 рубля, в то время как предельно допустимый ценовой диапазон составлял от 5,44 до 8,89 рубля.

Игнорирование правил ценообразования повлекло за собой жесткие судебные санкции. Экономический суд Минской области рассмотрел материалы дела и привлек ООО «Валерком» к административной ответственности, назначив штраф в размере более 30 тысяч рублей. Перед законом ответило и виновное должностное лицо компании. Постановления суда уже вступили в законную силу.