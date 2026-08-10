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Экономика РБ


МВД БЕЛАРУСИ ЗА СУТКИ ПРИОСТАНОВИЛО ОПЕРАЦИИ ПО ДЕВЯТИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ СЧЕТАМ


09:22 11.08.2026

Расходные операции по 9 подозрительным счетам были приостановлены специалистами отдела организации обработки мошеннических операций Министерства внутренних дел Беларуси за минувшие сутки, сообщает Telegram-канал ведомства.

За минувшие сутки в милицию поступило свыше 400 сообщений о звонках телефонных мошенников. Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 38 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Помимо приостановки расходных операций по счетам, специалисты закрыли возможность платежей в адрес 21 иностранного реквизита.

По способу совершения противоправных деяний лидирует покупка товаров в интернете. Затем идут вишинг от имени должностных лиц (телефонные мошенничества) и хищения с использованием соцсетей.

Работа по выявлению и пресечению подобных преступных действий продолжается.
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