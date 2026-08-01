Экономика РБ

СОВМИН ОДОБРИЛ ПРАВИЛА ОБЩЕГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С РОССИЕЙ

17:25 10.08.2026 Совет Министров одобрил проект Соглашения между министерствами энергетики Беларуси и России об утверждении Правил функционирования объединенного рынка электрической энергии Союзного государства в качестве основы для проведения переговоров. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Александр Турчин. Как сообщает пресс-службе Правительства, постановление разработано в целях реализации Закона Республики Беларусь от 9 декабря 2025 г. №114-З «О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства». Законом предусматривается наделение полномочиями по управлению объединенным рынком электрической энергии и его функционированию Минэнерго и МАРТ. Полномочиями для подписания Правил по функционированию объединенного рынка электрической энергии Союзного государства наделяется Министерство энергетики.