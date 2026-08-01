Экономика РБ

АКТУАЛИЗИРОВАН ГИД ПО МЕРАМ ГОСПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В БЕЛАРУСИ

17:06 10.08.2026 Актуализирован гид по мерам господдержки бизнеса в Беларуси, сообщает пресс-служба Министерства экономики. В документе систематизирована информация обо всех существующих в стране стимулах для реализации инвесторами своих инициатив: преференциальные режимы (инвестиционные, межотраслевые и региональные), доступное финансирование (льготные кредиты и субсидии), в институты поддержки. Обновленная версия Гида доступна на сайте Минэкономики