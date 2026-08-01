|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.08.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
АКТУАЛИЗИРОВАН ГИД ПО МЕРАМ ГОСПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В БЕЛАРУСИ
17:06 10.08.2026
Актуализирован гид по мерам господдержки бизнеса в Беларуси, сообщает пресс-служба Министерства экономики.
В документе систематизирована информация обо всех существующих в стране стимулах для реализации инвесторами своих инициатив: преференциальные режимы (инвестиционные, межотраслевые и региональные), доступное финансирование (льготные кредиты и субсидии), в институты поддержки.
Обновленная версия Гида доступна на сайте Минэкономики
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.08.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 10.08.2026
Курсы в банках
на 10.08.2026
Конвертация в банках
на 10.08.2026
Финансовая информация
в свободном доступе