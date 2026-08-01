ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.08.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ПОЛУЧИТ ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ


14:27 10.08.2026

В Беларуси получит дальнейшее развитие инфраструктура для зарядки электромобилей. Соответствующее постановление Совета Министров подписал Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Постановлением предусматривается актуализация Программы создания государственной зарядной сети для зарядки электромобилей с учетом изложения в новой редакции указа от 12 марта 2020 г. №92 «О стимулировании использования электромобилей».

Программа приводится в соответствие с новой редакцией указа в части определения РУП «Белтелеком» вторым государственным оператором, осуществляющим установку и обслуживание медленных зарядных станций.

Постановлением предусматривается:

актуализация мероприятий Программы, перечней мест размещения и типов ЭЗС, установленных и планируемых к установке в 2024 - 2028 годах, мест размещения супербыстрых электрозарядных комплексов ПО «Белоруснефть» и входящими в него организациями

уточнение перечней мест размещения зарядных станций для городского электрического транспорта

определение перечней медленных ЭЗС, планируемых к установке в 2026 - 2030 годах для создания государственной зарядной сети, электрозарядных комплексов (супербыстрых электрозарядных комплексов), планируемых к строительству в 2029 - 2030 годах ПО «Белоруснефть» и входящими в него организациями в населенных пунктах и вблизи объектов придорожного сервиса.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.08.2026
валюта курс
EUR 3.4245
USD 2.9634
RUB 3.6060
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.08.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4105 +0.0091
USD 2.9634 +0.015
RUB 3.6060 -0.0234
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4050 3.4100
USD 2.9450 2.9600
RUB 3.5020 3.5300
подробнее

Конвертация в банках
на 10.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1530 1.1600
EUR/RUB 96.5000 97.0000
USD/RUB 83.5000 84.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line