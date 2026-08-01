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Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ПОЛУЧИТ ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
14:27 10.08.2026
В Беларуси получит дальнейшее развитие инфраструктура для зарядки электромобилей. Соответствующее постановление Совета Министров подписал Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.
Постановлением предусматривается актуализация Программы создания государственной зарядной сети для зарядки электромобилей с учетом изложения в новой редакции указа от 12 марта 2020 г. №92 «О стимулировании использования электромобилей».
Программа приводится в соответствие с новой редакцией указа в части определения РУП «Белтелеком» вторым государственным оператором, осуществляющим установку и обслуживание медленных зарядных станций.
Постановлением предусматривается:
актуализация мероприятий Программы, перечней мест размещения и типов ЭЗС, установленных и планируемых к установке в 2024 - 2028 годах, мест размещения супербыстрых электрозарядных комплексов ПО «Белоруснефть» и входящими в него организациями
уточнение перечней мест размещения зарядных станций для городского электрического транспорта
определение перечней медленных ЭЗС, планируемых к установке в 2026 - 2030 годах для создания государственной зарядной сети, электрозарядных комплексов (супербыстрых электрозарядных комплексов), планируемых к строительству в 2029 - 2030 годах ПО «Белоруснефть» и входящими в него организациями в населенных пунктах и вблизи объектов придорожного сервиса.
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