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Экономика РБ


МНС: В БЕЛАРУСИ УЖЕ РАССЧИТАНЫ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ ЗА 2025 ГОД


14:16 10.08.2026

В Беларуси завершился расчет единого имущественного платежа за прошлый год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МНС, физические лица могут узнать начисленную сумму уже сейчас, не дожидаясь официальных уведомлений. В состав этого комплексного платежа традиционно включены три составляющие: налог на недвижимость, земельный налог и транспортный налог.

Проверить баланс и ознакомиться с начислениями граждане могут двумя удобными способами. Первым вариантом является личный кабинет плательщика на портале Министерства по налогам и сборам. Альтернативный и наиболее быстрый путь — проверка через систему «Расчет» (ЕРИП). Для этого в дереве услуг необходимо выбрать вкладку «Налоги», указать свой регион по месту прописки, найти соответствующую инспекцию МНС и перейти к услуге «Единый имущественный платеж» (код платежа в бюджет — 03101), после чего ввести свой учетный номер плательщика (УНП).

Если гражданин не помнит свой УНП, его можно легко восстановить онлайн. Для этого достаточно зайти на официальный сайт Министерства по налогам и сборам (nalog.gov.by), открыть вкладку «Сведения из Государственного реестра плательщиков (иных обязанных лиц)», выбрать поиск по физическим лицам и ввести свои паспортные данные.

Тем, кто не воспользуется предварительной проверкой, налоговые органы направят официальные извещения в начале осени — не позднее 1 октября 2026 года. Документы придут традиционным почтовым отправлением либо отобразятся в электронном виде, если плательщик ранее давал согласие на такой формат информирования. Напоминаем, что рассчитаться с бюджетом и внести всю сумму единого имущественного платежа необходимо строго в установленный законом срок — не позднее 16 ноября 2026 года.
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