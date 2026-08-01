Экономика РБ

В МИНСКЕ ПРЕДСТАВИЛИ ПЕРЕДОВЫЕ ИТ-РАЗРАБОТКИ

14:06 10.08.2026 На республиканской ярмарке инновационных разработок «Цифровые технологии и искусственный интеллект» в Минске состоялась презентация 22 уникальных проектов. Как сообщает Telegram-канал ГКНТ, мероприятие объединило около 60 представителей заинтересованных министерств, ведомств, организаций и научно-исследовательских учреждений страны. В числе экспонентов свои достижения продемонстрировали академические институты, ведущие высшие учебные заведения, крупные промышленные предприятия и ИТ-компании. Наряду с признанными экспертами отрасли свои первые самостоятельные инновационные стартапы также защитили талантливые белорусские школьники и студенты.