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Экономика РБ
В МИНСКЕ ПРЕДСТАВИЛИ ПЕРЕДОВЫЕ ИТ-РАЗРАБОТКИ
14:06 10.08.2026
На республиканской ярмарке инновационных разработок «Цифровые технологии и искусственный интеллект» в Минске состоялась презентация 22 уникальных проектов.
Как сообщает Telegram-канал ГКНТ, мероприятие объединило около 60 представителей заинтересованных министерств, ведомств, организаций и научно-исследовательских учреждений страны.
В числе экспонентов свои достижения продемонстрировали академические институты, ведущие высшие учебные заведения, крупные промышленные предприятия и ИТ-компании. Наряду с признанными экспертами отрасли свои первые самостоятельные инновационные стартапы также защитили талантливые белорусские школьники и студенты.
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