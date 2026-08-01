В Смиловичском государственном колледже будущих трактористов научат управлять агродронами: студенты освоят пилотирование, обслуживание и диагностику сельхоздронов наряду с классическими навыками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа рассчитана на выпускников девятых классов, срок обучения – 2 года 10 месяцев. Интерес к специальности оказался высоким: на 120 бюджетных мест документы подали более 160 человек, среди них – девушки. Обучение пройдет в центре компетенций, где есть лаборатория точного земледелия с агродронами, тренажерами‑симуляторами и другим современным оборудованием.

В 2026 году в Минской области на сельхозпрофиль выделено 659 бюджетных мест – это одно из крупнейших направлений в системе среднего специального образования.