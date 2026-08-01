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Экономика РБ


МВД БЕЛАРУСИ ЗА СУТКИ ПРИОСТАНОВИЛО ОПЕРАЦИИ ПО 43 ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ СЧЕТАМ


12:57 10.08.2026

Расходные операции по 43 подозрительным счетам были приостановлены специалистами отдела организации обработки мошеннических операций Министерства внутренних дел Беларуси за минувшие сутки, сообщает Telegram-канал ведомства.

Поводом для активных действий стали около 100 сообщений от граждан, которым за минувшие сутки поступили звонки от телефонных аферистов. Благодаря бдительности жителей и оперативной реакции органов внутренних дел подавляющее большинство этих преступлений удалось предотвратить, однако злоумышленники все же успели совершить два хищения. Для защиты денег граждан сотрудники отдела организации обработки мошеннических операций МВД заблокировали финансовые каналы злоумышленников.

Помимо приостановки расходных операций по счетам, специалисты закрыли возможность платежей в адрес 8 иностранных реквизитов. В этот же день милиционеры инициировали блокировку фишингового интернет-ресурса, который имитировал официальные сайты банков и торговых площадок.

Одновременно с блокировкой счетов оперативники провели задержания лиц, помогавших выводить похищенные средства. В руки милиционеров попали два курьера, которые забирали деньги у пострадавших и переводили их организаторам схем.

Статистика раскрытых преступлений показывает, что сегодня чаще всего граждан обманывают при покупке товаров в интернете. Далее по популярности у мошенников следуют взломы социальных сетей, обман под видом аренды жилья и вишинг — звонки от имени должностных лиц. Сейчас работа по выявлению и пресечению подобных преступных действий продолжается.
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