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Экономика РБ


С НАЧАЛА ГОДА БЕЛАРУСЬ ПОСЕТИЛИ БОЛЕЕ 146 ТЫС. ИНОСТРАНЦЕВ БЕЗ ВИЗ


12:27 10.08.2026

С 1 января текущего года в Беларусь прибыли 146 426 иностранных граждан из 38 стран, включенных в список безвиза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши.

Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 404 595 жителей Европы. Из Латвии прибыли 448 037 иностранцев, из Литвы — 714 279, из Польши — 156 683. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 85 596 человек.

Напоминаем, что Главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2026 года включительно.
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