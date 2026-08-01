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Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ИНФЛЯЦИЯ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛА НА 3,2%


12:25 10.08.2026

В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в июле 2026 г. по сравнению с июнем 2026 г. составил 100,3%, с декабрем 2025 г. – 103,2%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в июле 2026 года цены увеличились по сравнению с июлем 2025 года на 4,4%. За январь-июль текущего года рост цен по сравнению с аналогичным периодом 2025 года составил 5,2%.

Цены на продовольственные товары в июле 2026 г. снизились по сравнению с июнем на 0,3%, с декабрем 2025 г. увеличились на 1,5%. При этом годовой рост цен в июле составил 3,1%. За январь-июль 2026 года цены выросли по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 6,1%.

Цены на непродовольственные товары в июле 2026 года выросли по сравнению с июнем на 0,8%, а с начала года увеличились на 2,3%. Годовой рост цен в июле 2026 года ускорился к уровню июля 2025 года на 2,9%. За январь-июль текущего года цены увеличились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Цены на услуги в июле 2026 года по сравнению с июнем подросли на 0,6%, с декабрем 2025 года увеличились на 7,3%. Годовой рост цен в июле 2026 года составил 8,7%. За январь-июль текущего года цены выросли по сравнению с январем-июлем 2025 года на 7,7%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июле 2026 г. по сравнению с июнем 2026 г. составил 100,6%, с декабрем 2025 г. – 102,9%.
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