Прокуратура г.Витебска в ходе надзорных мероприятий установила факт искажения данных государственной статистической отчетности по форме 4-ф (инвест) одной из коммерческих организаций областного центра.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в службе информации прокуратуры Витебской области,проверка проводилась в целях защиты национальных интересов Республики Беларусь и контроля за соблюдением законодательства, регулирующего деятельность субъектов хозяйствования в условиях введения иностранными государствами недружественных действий в отношении республики, ее граждан и организаций.

Надзорные мероприятия показали, что в июле 2025 года предприятие выплатило дивиденды двум своим учредителям, которые являются гражданами государств, совершающих недружественные действия в отношении Республики Беларусь. Общая сумма выплат составила 20 тыс. рублей.

В нарушение действующего законодательства субъект хозяйствования скрыл данный факт и не предоставил сведения о выплате дивидендов в органы государственной статистики в установленный законом срок. Это повлекло за собой искажение данных государственной статистической отчетности по форме 4-ф (инвест).

Справочно. Согласно форме 4-ф (инвест) «Отчет об инвестициях в Республику Беларусь из-за рубежа и инвестициях из Республики Беларусь за рубеж», утвержденной постановлением Национального статистического комитета Республики Беларусь от 08.08.2024 №62, указанный отчет предоставляется субъектами хозяйствования не позднее 15-го числа после отчетного периода.

Поскольку такие действия нарушали установленный порядок сбора и формирования официальной статистической отчетности, необходимой для анализа экономической безопасности и контроля за движением капитала в условиях внешних ограничений, по поручению прокурора г.Витебска в отношении руководителя предприятия был начат административный процесс.

По результатам рассмотрения материалов директор организации привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.24.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях за представление искаженных данных государственной статистической отчетности с наложением взыскания в виде штрафа в размере 10 базовых величин.

Надзорные мероприятия за соблюдением субъектами хозяйствования законодательства, направленного на защиту национальных экономических интересов, будут продолжены.