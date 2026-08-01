В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси напомнили о новых правилах выплаты пособия по уходу за инвалидами и пожилыми людьми.

В ведомстве разъяснили ключевые изменения, которые начали действовать с 29 июля 2026 года согласно постановлению Правительства № 375. Нововведения призваны сделать поддержку граждан более гибкой и адресной.

Одно из главных послаблений коснулось родителей-пенсионеров, воспитывающих тяжелобольных детей. Теперь при достижении ребенком 18 лет и установлении ему I группы инвалидности с детства выплата пособия по уходу не прекратится. Это обеспечивает «бесшовный» переход и позволяет родителям, а также опекунам-пенсионерам, продолжать получать средства без перерыва. Более того, при первичном освидетельствовании совершеннолетнего пособие назначат со дня установления инвалидности, а не с даты подачи заявления, если обратиться в органы соцзащиты в течение месяца.

Пересмотрен и порядок выплат на время больничного. Если человек, за которым осуществляется уход, попал в стационар, пособие сохранят. Но обязательным условием станет личное присутствие ухаживающего в больнице и наличие выписки из медицинских документов, подтверждающей этот факт.

Законодатели учли и жизненные обстоятельства самих помощников. Если ухаживающему необходимо отлучиться по личным делам на срок до двух недель, выплату пособия теперь можно временно приостановить, а не отменять полностью. Для этого достаточно написать заявление и согласовать перерыв с подопечным — заново собирать пакет документов для восстановления выплаты не потребуется.

Кроме того, расширен круг получателей пособия, находящихся в декретном отпуске. Право на выплату получили студенты дневной формы обучения и ординаторы, ухаживающие за ребенком до трех лет. Ранее такая возможность была доступна только тем, кто оформил отпуск по уходу за ребенком по месту работы или службы.