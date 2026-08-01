|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.08.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В МИНСКЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ КЛЮЧЕВОЙ ЭТАП МАСШТАБНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ОЧИСТНОЙ СТАНЦИИ
11:47 10.08.2026
Филиал СУ-26 стройтреста № 4 ведет масштабные работы по обновлению Минской очистной станции (МОС).
Как сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой», модернизация важного инфраструктурного объекта проходит в несколько очередей. При этом специалисты осуществляют все строительные и монтажные работы без остановки технологического процесса, что позволяет обеспечивать бесперебойную жизнедеятельность столицы.
На данном этапе строители уже завершают обновление сооружений механической очистки стоков. Специалисты полностью восстановили здания решеток № 1 и № 2, насосные станции, а также четыре группы первичных отстойников. Инфраструктуру станции дополнили новые современные объекты: приемная камера, песколовка, здание решеток грубой очистки и три блочные трансформаторные подстанции.
Параллельно с этим развернулись работы на сооружениях биологической очистки, где внедряется передовой комплекс обеззараживания. Сейчас в активной фазе находится обновление иловых камер и вторичных отстойников, два из которых планируется ввести в эксплуатацию уже в августе. Одновременно с этим строители приступают к возведению уникального сооружения ультрафиолетового обеззараживания и метантенков для получения биогаза.
Финальным штрихом комплексного обновления станет модернизация системы обращения с отходами очистки. На 90% выполнены работы в цехах по подготовке и обработке осадка, уплотнению активного ила, а также обезвоживанию смеси осадка. На завершающем этапе по всей территории очистной станции продолжается активная прокладка новых технологических трубопроводов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.08.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 10.08.2026
Курсы в банках
на 10.08.2026
Конвертация в банках
на 10.08.2026