Филиал СУ-26 стройтреста № 4 ведет масштабные работы по обновлению Минской очистной станции (МОС).

Как сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой», модернизация важного инфраструктурного объекта проходит в несколько очередей. При этом специалисты осуществляют все строительные и монтажные работы без остановки технологического процесса, что позволяет обеспечивать бесперебойную жизнедеятельность столицы.

На данном этапе строители уже завершают обновление сооружений механической очистки стоков. Специалисты полностью восстановили здания решеток № 1 и № 2, насосные станции, а также четыре группы первичных отстойников. Инфраструктуру станции дополнили новые современные объекты: приемная камера, песколовка, здание решеток грубой очистки и три блочные трансформаторные подстанции.

Параллельно с этим развернулись работы на сооружениях биологической очистки, где внедряется передовой комплекс обеззараживания. Сейчас в активной фазе находится обновление иловых камер и вторичных отстойников, два из которых планируется ввести в эксплуатацию уже в августе. Одновременно с этим строители приступают к возведению уникального сооружения ультрафиолетового обеззараживания и метантенков для получения биогаза.

Финальным штрихом комплексного обновления станет модернизация системы обращения с отходами очистки. На 90% выполнены работы в цехах по подготовке и обработке осадка, уплотнению активного ила, а также обезвоживанию смеси осадка. На завершающем этапе по всей территории очистной станции продолжается активная прокладка новых технологических трубопроводов.