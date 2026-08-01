Национальная команда Беларуси впервые приняла участие в III Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI-2026) в Астане и сразу же добилась выдающегося успеха, завоевав заслуженные награды в условиях жесткой конкуренции с сильнейшими ИТ-талантами со всего мира.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, с первого же выступления белорусские школьники поднялись на пьедестал: серебряная медаль – Тимур Сивко (гимназия №1 Гродно); бронзовая медаль – Евгений Шкумат (Лицей им. Ф. Э. Дзержинского БГУ).

Честь страны на мировой арене также защищали Ростислав Свечников (Лицей им. Ф. Э. Дзержинского БГУ) и Вадим Возмитель (гимназия №1 Слуцка).

Завоевание медалей на дебютной для страны олимпиаде по ИИ – настоящий прорыв и яркое свидетельство качественного уровня подготовки талантливой молодежи. Этот результат подтверждает высокий потенциал белорусских школьников и эффективность системной работы по развитию технологического образования.