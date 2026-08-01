В Беларуси на 10 августа 2026 года намолочено 6,605 млн. тонн зерна вместе с рапсом. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

В общую копилку зерна собрали: Минская область – 1,649 млн.тонн, Брестская – 1,523 млн.тонн, Гродненская – 1,275 млн. тонн, Гомельская – 886 тыс.тонн, Могилевская – 735 тыс.тонн, Витебская – 537 тыс..тонн.

Убрано культур на зерно (с учетом рапса, без кукурузы) на площади 1797 тыс.га, что составляет 74% от общей площади в 2 млн. 432 тыс.га

Вытереблено льна на площади 39 тыс.га, что составляет 89 % запланированных.

В счет госзаказа поставлено: продовольственного зерна - 252 тыс. тонн (38% от плана в 663 тыс. тонн), маслосемян рапса - 101 тыс.тонн (101% от плана в 100 тыс. тонн), пивоваренного ячменя - 47 тыс. тонн ( 55% от плана в 86 тыс.тонн)

Скошено трав вторым укосом на площади 780 тыс.га, что составляет 77% от плана в 1 млн 10 тыс. т.га.

Заготовлено сена 492 тыс.тонн — 69% от плана. Силоса заготовлено 371 тыс.тонн, что составляет 2% от плана в 20 млн 519 тыс.тонн. Травяных кормов заготовлено 3 млн 537 тыс.тонн кормовых единиц, что составляет 35% от плана в 10 млн 131 тыс.тонн. Сенажа заготовлено 11 млн 363 тыс.тонн, что составляет 79% от плана в 14 млн 309 тыс.тонн.

Наличие минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных) под озимый сев - 207 т.т.д.в., что составляет 120% к плану.