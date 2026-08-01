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Экономика РБ


ЕАБР ПОЯСНИЛ РОСТ ЗВР БЕЛАРУСИ В ИЮЛЕ


09:50 10.08.2026

Золотовалютные резервы Беларуси на начало августа 2026 г. составили 14,2 млрд долл., увеличившись за июль на 39,7 млн долл.

По мнению аналитиков Евразийского банка развития, рост был обусловлен увеличением стоимости резервных активов в иностранной валюте на 35,3 млн долл. на фоне превышения предложения иностранной валюты над спросом.

«Объем международных резервов по-прежнему соответствует трем месяцам импорта товаров и услуг, что отвечает международному критерию достаточности резервов», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
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