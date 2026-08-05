Сертификат биржевого брокера Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) был 5 августа 2026 г. вручен иностранному предприятию ООО «BELTERRA», которое является резидентом Республики Узбекистан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе биржевой площадки, компания аккредитовалась в качестве посетителя торгов БУТБ в секции сельхозпродукции еще в январе т.г., а спустя полгода приняла решение стать профессиональным участником биржевого товарного рынка Беларуси. Как отметил директор BELTERRA Денис Чирко, даже за такое непродолжительное время стало очевидно, что потенциал трансграничного сотрудничества через электронные торговые площадки БУТБ намного шире, поэтому нужно использовать предлагаемые биржей возможности для вовлечения в торговый оборот не только узбекских субъектов хозяйствования, но и представителей бизнеса других стран.

В настоящее время компания планирует работать с Узбекистаном и Афганистаном для поставок продукции белорусского производства, такой как товары молочной группы (сухое и цельное молоко), пиломатериалы и торфобрикеты. Одновременно ведется работа по организации импорта востребованного в Беларуси сырья, в частности хлопкового волокна и пряжи для предприятий легкой промышленности. Уже сейчас завершается процесс регистрации на БУТБ первого клиента нового брокера, который выставит свою продукцию для одного из крупнейших белорусских текстильных комбинатов.

Заместитель председателя правления БУТБ Ирина Наркевич подчеркнула стратегическое значение для биржи активного сотрудничества с бизнес-сообществом Узбекистана. За 1-е полугодие 2026 г. биржевой товарооборот с участниками торгов из этой страны достиг 66 млн USD, превысив на 21% аналогичный показатель прошлого года. При этом по сумме биржевых сделок Узбекистан занял 4-е место среди всех 84 стран, чьи субъекты хозяйствования аккредитованы на БУТБ.

Традиционно на торгах наиболее востребована белорусская продукция деревообрабатывающей и мясо-молочной промышленности. В то же время в текущем году впервые были заключены сделки по импорту из Узбекистана кальцинированной соды.

Среди других перспективных направлений – поставки в Беларусь металлоизделий и кабельно-проводниковой продукции, зерна (пшеница, кукуруза) и муки, соков и концентратов, фруктов и сухофруктов, шротов, маслосемян и растительных масел, хлопчатобумажной пряжи, суровой бязи и других промышленных и потребительских товаров.

Одновременно биржа готова содействовать наращиванию объемов поставок в Узбекистан пушно-мехового и кожевенного сырья, свежемороженой рыбы, льноволокна, сахара, картофельного крахмала и другой продукции переработки сельхозкультур.

По состоянию на 05.08.2026 на БУТБ аккредитованы 289 субъектов хозяйствования из Республики Узбекистан, в том числе 2 биржевых брокера. С начала 2026 г. пул узбекских участников торгов на белорусской биржевой площадке увеличился на 36 новых организаций.