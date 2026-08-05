|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.08.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС «ЛУЧШИЙ МЕНЕДЖЕР ПО КАЧЕСТВУ» В 2026 ГОДУ
11:14 06.08.2026
В Беларуси объявлен конкурс «Лучший менеджер по качеству» в 2026 году. Он пройдет в двадцать первый раз.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, порядок проведения конкурса определен «Инструкцией о порядке проведения конкурса «Лучший менеджер по качеству», утвержденной постановлением Госстандарта от 17 июня 2022 г. № 61.
Конкурс содействует признанию достижений и заслуг наиболее успешных и перспективных специалистов и руководителей, которые внесли большой вклад в развитие предприятий различных отраслей экономики.
Номинации определены в зависимости от направления деятельности и численности работников в представляемых организациях сферы производства, а также сферы услуг.
К участию в конкурсе приглашаются менеджеры по качеству, работающие по направлению менеджмента качества не менее трех лет в организациях, имеющих сертифицированные системы менеджмента качества. От одной организации допускается не более одного менеджера по качеству. Менеджер по качеству принимает участие в конкурсе не чаще одного раза в три года.
Организация, представляющая менеджера по качеству для участия в конкурсе, до 1 октября 2026 года направляет в секретариат комиссии заявку на участие, анкету участника, а также справку, содержащую информацию о деятельности участника конкурса в области системного менеджмента за последние три года.
Отбор претендентов и определение победителей в каждой номинации осуществляется конкурсной комиссией, которая формируется из представителей Госстандарта и других республиканских органов государственного управления.
Вручение дипломов победителям осуществляется на торжественной церемонии.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в секретариате комиссии по адресу:220053, г. Минск, ул. Новаторская, д. 2А, каб. 428, телефон для справок: +375 17 269 69 54, .
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.08.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 05.08.2026
Курсы в банках
на 06.08.2026
Конвертация в банках
на 06.08.2026