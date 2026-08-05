В Беларуси объявлен конкурс «Лучший менеджер по качеству» в 2026 году. Он пройдет в двадцать первый раз.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, порядок проведения конкурса определен «Инструкцией о порядке проведения конкурса «Лучший менеджер по качеству», утвержденной постановлением Госстандарта от 17 июня 2022 г. № 61.

Конкурс содействует признанию достижений и заслуг наиболее успешных и перспективных специалистов и руководителей, которые внесли большой вклад в развитие предприятий различных отраслей экономики.

Номинации определены в зависимости от направления деятельности и численности работников в представляемых организациях сферы производства, а также сферы услуг.

К участию в конкурсе приглашаются менеджеры по качеству, работающие по направлению менеджмента качества не менее трех лет в организациях, имеющих сертифицированные системы менеджмента качества. От одной организации допускается не более одного менеджера по качеству. Менеджер по качеству принимает участие в конкурсе не чаще одного раза в три года.

Организация, представляющая менеджера по качеству для участия в конкурсе, до 1 октября 2026 года направляет в секретариат комиссии заявку на участие, анкету участника, а также справку, содержащую информацию о деятельности участника конкурса в области системного менеджмента за последние три года.

Отбор претендентов и определение победителей в каждой номинации осуществляется конкурсной комиссией, которая формируется из представителей Госстандарта и других республиканских органов государственного управления.

Вручение дипломов победителям осуществляется на торжественной церемонии.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в секретариате комиссии по адресу:220053, г. Минск, ул. Новаторская, д. 2А, каб. 428, телефон для справок: +375 17 269 69 54, .