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Экономика РБ
ШУЛЕЙКО: В БЕЛАРУСИ МЕНЯЮТСЯ ПОДХОДЫ К ИЗБАВЛЕНИЮ ОТ ДРЕВЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА ПОЛЯХ
10:19 06.08.2026
Мелиораторы выполняют требования президента убирать древесную растительность на небольших участках полей и не терять полезные гектары. В связи с этим особое внимание уделяется культуртехническим работам. Об этом заявил заместитель премьер-министра Юрий Шулейко в Любанском районе во время практического семинара с участием представителей мелиоративных организаций и других заинтересованных на тему: "Применение почвенных фрез и механизированного способа очистки участков от древесно-кустарниковой растительности при проведении культуртехнической мелиорации", передает пресс-служба Правительства.
Юрий Шулейко заявил, что в стране по поручению премьер-министра меняются подходы к избавлению от древесной растительности на небольших участках полей и порубочных остатков: "Они лежали 3-5 лет, высыхали, а затем разгребались бульдозерами. Теперь ставится задача существующие валы измельчать специальными машинами, а новых не создавать. Более широко использовать мульчеры, а также ротоваторы для глубокого измельчения пней и корней под землей".
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