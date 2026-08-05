Расходные операции по 26 подозрительным счетам были приостановлены специалистами Отдела организации обработки мошеннических операций МВД за минувшие сутки, сообщает Telegram-канал ведомтсва.

Эта экстренная мера стала частью масштабного противодействия киберпреступникам, которые за тот же период совершили 35 противоправных деяний с использованием информационно-коммуникационных технологий. Всего же в милицию поступило около 400 сообщений о звонках телефонных аферистов, однако благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан подавляющее большинство злодеяний удалось предотвратить.

Помимо заморозки банковских счетов, правоохранители перекрыли и другие каналы вывода похищенных средств. В частности, была заблокирована возможность проведения платежей в адрес 16 иностранных реквизитов, использовавшихся злоумышленниками. Одновременно с этим милиция инициировала блокировку 15 фишинговых интернет-ресурсов — поддельных торговых площадок, банков и сервисов, которые визуально были неотличимы от настоящих.

Эффективная блокировка кошельков и сайтов позволила снизить ущерб от самых популярных уловок аферистов. По данным МВД, по способу совершения преступлений сейчас лидирует обман при покупке товаров в интернете. Сразу за ним следуют телефонный вишинг от имени должностных лиц и хищения с использованием социальных сетей. Работа по выявлению и пресечению мошеннических действий продолжается в круглосуточном режиме.