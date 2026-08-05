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Экономика РБ


ВТОРОЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС ВОЗОБНОВИЛ ВЫРАБОТКУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ


09:42 06.08.2026

Энергоблок № 2 Белорусской атомной электростанции успешно включен в сеть после плановой проверки.

Как сообщает Telegram-канал Минэнерго, специалисты вернули объект в работу 4 августа в 7:45. На данный момент оборудование уже выведено на номинальные параметры мощности.

Этому этапу предшествовало проведение обязательных диагностических мероприятий. Специалисты профильного ведомства тщательно проверили состояние всего электротехнического оборудования. Комплекс проведенных работ подтвердил готовность агрегатов к дальнейшей надежной эксплуатации.

Сейчас атомная станция функционирует в штатном режиме. Дальнейшая работа энергоблока осуществляется в строгом соответствии с утвержденными технологическими регламентами и требованиями безопасности.
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